Stein og Velga er gode eksempler på at man ikke trenger å vite hvor man skal for å velge sti. Nå jobber de med lidenskapen

Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg med stormskritt. 15 april skal mange av landets ungdommer velge, noen for aller første gang. Presset er stort, fra familie, venner og skoler. Men er det virkelig slik at man må velge riktig første gangen? Velga Bakkemyr og Stein Løvø endte ikke opp hvor de trodde første gangen.