Av sjefredaktør i Stjørdals-Nytt, Sanna Drogset Børstad

Kanskje har du allerede sett det: Vi har begynt å lage en oppsummering av noen av nyhetssakene våre i begynnelsen av artikkelen. Oppsummeringen er det vår nye journalistrobot som står bak.

Fremover vil Stjørdals-Nytt bruke kunstig intelligens på ulike måter, og det er nettopp kunstig intelligens, nemlig AI-verktøyet ChatGPT, som står bak oppsummeringen.

For eksempel kan du få en kort oppsummering av dommen i den grove narkotikasaken, der tre stjørdalinger nylig ble dømt, eller du kan få en oppsummering av saken der vi presenterer skattetallene for toppene i dagligvarebransjen. Verktøyet gir en kort oppsummering av hva det handler om, helt først i saken.

Dette betyr slett ikke at robotene kommer for å ta over redaksjonene. Ingen av journalistene i avisa trenger å frykte for jobbene sine. Men roboten vil ta unna noen oppgaver som for oss frigjør tid til å jobbe med andre ting.

Vi skriver for eksempel mye om eiendomsoverdragelser og næringsliv. Hvem som har kjøpt og solgt eiendommer, hvilke selskaper som har blitt starta eller gått konkurs, og hvordan det har gått med økonomien til selskaper det siste året, er informasjon som er offentlig tilgjengelig gjennom Brønnøysundregistrene, Norkart, tingretten og Proff.no. Frem til nå har vi hentet ut denne informasjonen manuelt. Nå vil roboten gjøre det for oss. Blant annet har roboten laget en sak om utviklingen i omsetningen til selskapet bak Sportsbaren i Stjørdal sentrum.

Samtidig vil alt som lages av robotene kontrolleres og godkjennes av redaksjonen. Det er mennesker som står for alle redaksjonelle avgjørelser.

Roboten vil sannsynligvis produsere tusenvis av saker for oss, til glede for våre lesere. Det hadde vi ikke hatt sjans til å få til selv i en liten avisredaksjon. Mange av dem vil vi ta tak i, gjøre intervjuer med relevante kilder, og legge godt synlig på fronten av nettavisa eller bruke i papiravisa.

Det kommer også til å være godt synlig når det er AI som har produsert innhold for oss. Der journalistens navn ellers står, vil det for eksempel stå at det er «Stjørdals-Nytts bedriftsrobot» som har laget saken. Vi vil aldri bruke det på en måte som er egnet til å undergrave verdier som tillit, troverdighet, integritet og dokumentasjon, eller pressens etiske regelverk. Vær Varsom-plakaten gjelder selvsagt også for innhold skapt av eller med kunstig intelligens, og det er fremdeles sjefredaktøren som har ansvaret for alt vi publiserer.

Vi har laget noen retningslinjer for redaksjonens bruk av AI. De kan du lese her. Vi ønsker full åpenhet rundt bruken av kunstig intelligens. Samtidig er denne teknologien i en voldsom utvikling. Retningslinjene vil det helt sikkert være behov for å oppdatere i tiden fremover.

Nå håper vi at leserne tar godt imot den nye «journalisten».