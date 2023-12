Aleksander Aamodt Kilde lå an til å vinne vinterens første fartsrenn i verdenscupen, men fra startnummer 34 slo Bryce Bennett til i Val Gardena-utforen.

Seieren er Bennetts andre i verdenscupen. Han vant også det tilsvarende rennet i 2021.

Markus Nordgård Fossland fra Stjørdal endte til slutt på en 51. plass. Han var 1,55 sekunder bak Bennett.

I et intervju med Stjørdals-Nytt foran sesongen uttalte 24-åringen at han har mål om å stabilisere seg blant topp 30 i verdenscupen denne sesongen.

Torsdagens renn er en erstatning for et av de avlyste i Zermatt-Cervinia. Fredag skal det kjøres super-G, før det er klart for nok et utforrenn lørdag.

Søndag og mandag skal storslalåmløperne i aksjon i Alta Badia, før det skal kjøres slalåm på bittelille julaften i Madonna di Campiglio.