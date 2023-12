Stjørdalingen ble en hit etter overgangen fra skotske Hibernian i august. Han startet samtlige tolv kamper for Godset og scoret fire mål i Eliteserien.

– Det føles helt fantastisk å signere for Godset. Jeg merket umiddelbart da jeg kom hit at dette er en plass jeg kan trives og spille god fotball, så jeg er veldig glad for at overgangen gikk gjennom, sier Melkersen i en uttalelse på Godsets nettsted.

Den nye avtalen varer fram til høsten 2028. Kjøpet er det dyreste i Strømsgodsets historie, erfarer Drammens Tidende.