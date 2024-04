Det er klart etter at Norges Skiforbund presenterte uttaket tirsdag.

I tillegg til Klevberg Leirfall består kvinnelaget av Milla Grosberghaugen Andreassen (Bækkelaget), Hanna Engesæter Sørbye (Røa), Johanne Bjugan (Leksdal) og Veronika Vikhamar Schuler (Heming).

Herrelaget består av Lars Heggen (Harestua IL) , Filip Skari (Nittedal IL), Mons Melbye (Årvoll IL), Halvor Kvennås (Byåsen IL) og Torjus Magnus Harbo (Fossum IF).

– Vi har tatt ut ti veldig spennende løpere. Vi har ekstremt mange dyktige juniorer i Norge, slik at et uttak som dette alltid vil være vanskelig. Resultater i junior-VM og Equinor norgescup sammenlagt er lagt til grunn for uttaket av årets Equinor juniorlandslag, sier trener Kristian Dahl.