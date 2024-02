For løpere som ikke er på landslag betyr NM mye. I den kategorien finner du Emil Iversen. Skal han komme seg tilbake på landslag må han vise seg fram når han har sjansen.

Torsdagens 10 kilometer i fri teknikk var en slik anledning. Det hadde gått rykter om at veteranen var i form etter uker med god trening i Granåsen.

Slik det gikk det ikke. Emil Iversen endte opp 2.18,6 minutter bak vinneren Gjøran Tefre og ble nummer 52.

– Jeg har ikke noe godt svar. Dette var overraskende, sa Iversen til NTB.

Sliten

Før start var tankene helt andre steder enn så langt ned på listene. Han snakket om medalje da han ble intervjuet av stadionspeakeren.

– Jeg har følt meg skikkelig bra en stund og har jobbet bra med skøytingen. Jeg følte at jeg var på vei, og jeg trodde at jeg skulle være med å kjempe i toppen i dag. Men jeg var sliten etter 100 meter, konkluderte han.

Iversen sier også at han dessverre ikke har hatt noen god følelse siden han ankom NM-bygda. Følelsen var heller ikke på topp da han våknet torsdag.

– Jeg har hatt en liten mistanke, men du kan gå fort selv om det er tungt på oppvarming og på den siste treningsøkta. Det er kjedelig når det du har gjort på trening den siste tiden har vært så utrolig bra. Det har vært sprut, sa 32-åringen.

Brygger

Heldigvis for Iversen er det få ting som blir så fort historie som et skirenn. Det kommer alltids nye sjanser. Han står over fredagens klassisksprint, men håper å stille igjen når det står skiathlon på programmet lørdag.

– Vi får nesten se an litt. Jeg håper at jeg ikke brygger på noe. Det er viktige skirenn også neste helg. Jeg håper at det blir bedre da.

For Emil Iversens del er det nesten enda viktigere renn neste helg i Hommelvik. Der er det siste helg med skandinavisk cup for sesongen, og Emil Iversen er med i kampen om sammenlagtseieren. Vinner han skandinavisk cup sammenlagt vanker det friplass i verdenscupen før jul kommende sesong.