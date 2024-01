Søndag 19. november ble han nummer tre på 10-kilometeren i fri teknikk under den nasjonale langrennsåpningen. Der slo han femtemann Håvard Moseby med 2,8 sekunder.

De sekundene sendte ham rett til verdenscuprennene i Ruka, der han slo igjennom med et brak etter seieren i skøyterennet.

Uten marginene på Beitostølen, er det stor sjanse for at det hadde blitt mest norgescup og skandinavisk cup også denne sesongen.

Da hadde det blitt en annen som hadde fått sjansen.

– Jeg hadde nok ikke vært her om jeg hadde blitt nummer fem på Beitostølen. Så enkelt og greit er det. Jeg snakket med noen italienere her i sted, og da sa jeg at det var 20 stykker som meg i Norge. Da ble de stille, men det er realiteten. Det er nesten litt surrealistisk å tenke på, sa Jenssen til NTB etter 3.-plassen på jaktstarten i Toblach i Italia mandag.

Det gjør at han er på 3.-plass sammenlagt i Tour de Ski foran løpene i Davos onsdag og torsdag.

Friskus

Mindre enn 24 timer senere møtte NTB ham igjen utenfor den norske smøretraileren i sveitsiske Davos.

Der hadde han akkurat gjort ferdig en formiddagsøkt i flott vær og sol i en av de fineste vinterbyene av dem alle. Jenssen var som alltid i praktslag. Det er ikke vanskelig å se at han trives som bare det med livet han lever akkurat nå.

Gode plasseringer gjør at det også renner penger inn på kontoen, og fortsetter han slik er det ikke utenkelig at det venter en landslagsplass på ham neste sesong.

– Du elsker langrenn og skilivet du?

– Ja! Jeg har det som plommen i egget, og jeg kunne ikke ha fått det bedre. Nå må jeg bare nyte det og smi mens jernet er varmt, sier 27-åringen fra Hommelvik øst for Trondheim.

– Klarer du det?

– Jeg skal innrømme at det er vanskelig, for når du har gått et bra renn, om det er i verdenscupen eller Tour de Ski, så er du bestandig på neste renn. Jeg får ikke nytt like mye som jeg har sett for meg at jeg kunne ha gjort, men selvtillit får man likevel. Selvtillit i idrett har alt å si. I løpet mandag var jeg så sliten som jeg nesten aldri har vært de to første rundene, men så kom jeg i mål etter 20 kilometer etter å ha hengt på halen, og jeg fantes ikke sliten. Det er fantastisk hvordan hodet henger sammen.

– Og det er mye igjen?

– Jeg har ufattelig lyst til å reise til USA, Canada og rennene der. Der har jeg aldri vært. Jeg har en drøm nummer to, og det er å være et år i USA som cowboy i Montana. Men da har jeg jo lagt opp, og jeg skal vel slite med å få med meg samboeren. Da er det vel plikter på hjemmebane som venter. Men om jeg kommer meg dit nå i vinter, så skal jeg i hvert fall kjøpe meg en cowboyhatt! Sier løperen som har hatt tilhold på skiforbundets utviklingslag de siste sesongene.

Familien heier

Faren Jens Nicolai, søsteren Elisabeth og samboeren Marthe Karlsen er også på plass i Touren. Tirsdag var de alle innlosjert i Davos etter å ha kjørt fra Italia.

– De er ute og koser seg på ski. Det er kjempeartig at de fikk oppleve 3.-plassen i Toblach. Jeg skulle gjerne hatt moren min her også, men vi har noen hunder og griser hjemme som trengs å passes på, sier gårdbrukersønnen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er glad for suksessen som Jenssen har fått smakt på denne sesongen. Ikke minst vet han at det ikke er noen selvfølge å komme seg med i en norsk Tour de Ski-tropp.

– Det er marginer, og Jan Thomas var på riktig side. Om han hadde gått tre sekunder saktere på Beitostølen, så hadde han ikke vært med fra start. Det kunne ha gått likevel, men da ble han med fra start, og han benyttet anledningen til å skaffe seg resultat både i Ruka og i Gällivare. Og da ble han også med videre. Jeg er veldig glad på hans vegne, og han har gjort det meste riktig siden han kom med, sier Nossum.