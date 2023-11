Andrine Rønning (til venstre) og Eline Klevberg Lerfall har gitt alt og står og ser på andre løpere i innspurten. Foto: Alle foto: Arne Brunes

Eline og Andrine (18) bor sammen, går skole sammen og trener sammen: Slik vil de hevde seg

Eline Klevberg Lerfall (18) og Andrine Rønning (18) tilbringer mesteparten av døgnet sammen med sin langrennsatsing. Alt handler nå om sesongoppkjøringen mot en ny vinter i skisporet. Forrige sesongs oppløftende resultater ga et løft mot å gå all in for å bli best mulig.