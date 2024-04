Fossland forteller om beslutningen han har tatt i et lengre og svært åpenhjertig innlegg på Instagram.

Der heter det blant annet at han ikke vet hvor han skal begynne fortellingen, fordi beslutningen om å gi seg har vært vanskelig.

Fossland kaller sesongen som nylig ble avsluttet krevende for egen del. Det har blant annet sammenheng med skader. 25-åringen falt i den beryktede utforløypa i Wengen i januar og fikk et ufrivillig tre uker langt avbrekk som følge av det. Deretter skadd han ankelen og måtte ta en ny pause.

Ryggtrøbbel

Det er imidlertid tilbakevendende problemer med ryggen som utgjør en viktig del av beslutningen om å gi seg. Smertene har han hatt i seks år.

– På renndager mobiliserer jeg og håndterer smertene i et run. Treningsdager er en helt annen historie, skriver Fossland blant annet.

Deretter peker han på at risikoen han tar ved å sette utfor verdens mest krevende alpinløyper også har blitt en stor belastning. 25-åringen sier perspektivet hans rundt dette har endret seg det siste året.

– Det å kjøre verdenscuprenn i fartsdisiplinene medfører en risiko. Det trodde jeg at jeg var OK med. Å erfare at jeg ikke kan akseptere denne risikoen har vært smertefullt, frustrerende og sjokkerende, skriver Fossland – og fortsetter:

Kastet opp

– Å kaste opp før flesteparten av rennene i år, og følelsen av å sette livet på spill hver helg, har vært tøft. Det å oppdage at jeg ikke gir hundre prosent på renndager, har vært enda tøffere.

Fossland sier at avgjørelsen om å avslutte karrieren kommer som en kombinasjon av egne tanker rundt risiko samt ryggtrøbbelet.

Avslutningsvis i fredagens innlegg takker Fossland sine støttespillere gjennom en lang karriere.

En 27.-plass i et utforrenn i italienske Val Gardena i 2022 er Fosslands beste plassering i verdenscupsammenheng.