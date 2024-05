Blant annet blir det familiedag i Kimenparken i Stjørdal i regi DNB på søndag.

– Vi har lyst til å gjøre noe for Stjørdal og stjørdalingene, og familiedag er noe mange synes er fint å være med på. Det ser ut til at vi blir heldige med været i år, så vi håper på mye folk, sier Lise Kjerkreit, som er nestleder privatmarked i DNB Stjørdal.

I tillegg til forskjellige aktiviteter som tegning, glitter, konkurranser og design av buttons som barna kan ha på for eksempel sekken eller genseren, kommer også brannbamsen Bjørnis.

– Vi har hatt Bjørnis her tidligere også, og vi vet at han trekker mye folk. Det blir nok stas for barna, sier Kjerkreit, som legger til at arrangementet er gratis.

Under ser du hva som skjer i regionen denne helgen:

Tips oss gjerne på tips@s-n.no hvis du vet av andre arrangementer som foregår i helga.

Fredag

Grunnkurs i havkajakk på Midtsandtangen friluftsområde i Malvik fra klokka 18.00. Foregår gjennom hele helga.

RIB-tur i Åsenfjorden og Fættenfjorden fra klokka 17.15. Gunnar Bremset forteller om Tirpitz, Vardeborgen, Steinvikholmen og mange andre historiske hendelser og steder i området.

Premiere på filmen Furiosa: A Mad Max Saga i Kimen kino. I tillegg går filmene Pusur-filmen, Fantasivenner, Challengers, Kingdom of the planet of the apes, The fall guy, Wicked little letters, Godzilla X kong: The new empire.

Lørdag

Lørdagsvrimmel «Norsk på norsk» i Kimen kulturhus klokka 13.00. Kor-Nelius og Songlaget Bygdaljom med dirigent Line Tandberg og Isak Hungnes Trio synger og spiller norsktopper fra 1970 til dags dato.

FA Cup finale på MUS stadion Sandskogan fra klokka 15.00. Blinkteltet viser FA Cup Finalen mellom Manchester United og Manchester City på skjermer. Etter kampen vises Champions League finalen for damer mellom Barcelona og Lyon.

Cowboyfest på Sportsbaren i Stjørdal fra klokka 22.00.

Auksjon på Elvheim i Åsen fra klokka 11.00. Ca. 100 gjenstander og noen kasser skal under hammeren.

Lazy climbing Storvika i regi NTNUI Ski og fjellsport i Storvika i Stjørdal fra klokka 11.00.

Filmer på Kimen kino: Furiosa: A Mad Max Saga, Pusur-filmen, Fantasivenner, Challengers, Kingdom of the planet of the apes, Kung Fu Panda 4, Civil War.

Søndag

DNB Familiedag i Kimenparken i Stjørdal fra klokka 11.00 til 14.30. Gratis-arrangement.

Bjørnisshow i Kimenparken fra klokka 12.00 til 15.00.

Konserten «Mange toner - et liv» med Magnus Fiskvik med korvenner i Stjørdal kirke klokka 16.00.

Åpent museum ved Fjølstadtrøa museum i Malvik fra klokka 11.00 til 15.00.

Filmer på Kimen kino: Furiosa: A Mad Max Saga, Pusur-filmen, Fantasivenner, Challengers, Kingdom of the planet of the apes, Kung Fu Panda 4, Civil War.