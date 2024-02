Fredag

Skidisko og slopestyle/railjam i Meråker alpinsenter fra klokka 18.00 til 21.00. Konkurranser med lyseffekter, musikk og god stemning.

Jonna Støme med soloforestillingen «Ikaros» i Kimen kulturhus klokka 19.00.

SelbuLan i Selbuhallen - foregår gjennom hele helga.

Bønn for fred i Stjørdal kirke i Kimen kulturhus klokka 18.00.

Lørdag

Skatvalsrevyen «Skatval Grand Prix» på Skatval samfunnshus fra klokka 18.00.

Fest på Kroa i Meråker fra klokka 20.00. «Påtar» spiller.

Utstillingen «Folkevennen Ole Vig» i Kimen kulturhus

Filmer på Kimen kino: Victoria Må dø, Anyone But You, Konvoi, Mirakelet i Gullspång, Sjel, Bukkene bruse på badeland, Night Swim, Wonka, Madame Web, Jungelgjengen på verdensturne, Superkompisene.

Søndag

Pay & Jump på Stall Blakstad i Stjørdal fra klokka 12.00.

Åpen salmeøvelse til NRK-gudstjenester i Malvik kirke klokka 12.30. Salmene skal synges under TV-innspillinger den 5.- 7. mars.

Vikhammer - NTNUI 6, håndball kvinner, i Malvikhallen klokka 15.30.

