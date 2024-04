Politiet i Værnesregionen kaster seg på med en «nyhet» mandag 1. april, om en endring som følge av stramt budsjett og behov for å spare penger.

– Vi legger mer ansvar over på våre innbyggere til å være sin egen etterforsker og løse krimsaker i eget nabolag, forteller de i sosiale medier.

Modernisert politiskrin

Politiet skriver at de har fått laget en forenklet og modernisert utgave av politietterforskernes egne skrin anno 1952.

– Våre politikontakter vil arrangere opplæring i bruk av settet, og dele det ut i løpet av de neste dagene. Påmelding må gjøres i løpet av dagen i dag, opplyser de.

Settet «Gjør det selv - politiets etterforskningssett for mindre saker» inneholder ifølge det lokale politiet en falsk politiuniform, som også er perfekt for selfies. Videre blyant og ark for å tegne kriminelle skisser, et plastikkbånd merket «Politiet - ikke få forbi dette punktet» - for å holde uønskede gjester unna, samt en boks med fiktive fingeravtrykk for å prøve seg på fingeravtrykksanalyse.

– Vi er sikre på at dette vil være et godt tilskudd til Værnesregionen i disse trange økonomiske tidene, og ser frem til å se alle de nye etterforskerne der ute, forteller politiet i svært spøkefulle ordelag.

Tradisjon

1. april er historisk den dagen i året da folk i Norge har lov til å spille venner og kjente et puss, avslørt med et kjærlig «aprilsnarr».

Også norske medier hadde lenge tradisjon for å være i det spøkefulle hjørnet denne dagen. Selv om det stadig finnes dem som holder den ved like, så har det blitt mindre og mindre vanlig i redaktørstyrte medier å ha en aprilspøk. Sosiale medier og fremveksten av fake news er en grunn til dette. Kunstig intelligens og muligheten til å lage svært realistiske, men falske bilder og illustrasjoner, har også ført til at mediene nødig blander inn planlagte usannheter i produksjonen som kan skape tvil rundt troverdigheten.

Uansett hvor overdrevet og åpenbart det fremstår som en spøk for de aller aller fleste. Men det er jo fortsatt moro med en liten spøk, og politiet viser iallfall at de fortsatt har selvironi og glimt i øyet.