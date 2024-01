Det er allerede blitt konklusjonen selv om den endelige terminlisten ikke er klar, heter det i en pressemelding fra Norges Bilsportforbund.

Styret har konkludert med at det ikke finnes økonomisk grunnlag for å videreføre arrangementet.

– Fjorårets arrangement fikk et betydelig minusresultat, og med den usikkerheten som er rundt hele VM-serien for tiden så må vi bare innse at vi ikke har mulighet til å være arrangør lenger, sier styreleder Jan Olav Haarsaker i HellRX AS.

Norges Bilsportforbund (NBF) eier 55 prosent av selskapet. Resten eies av lokale aktører.

Lånkebanen på Hell i Stjørdal var EM-arena første gang i 2011 og ble også arrangør da rallycrossen fikk VM-status fra 2014.

– Det har vært noen fantastisk gode arrangement, så det er vemodig at vi må kaste kortene. Publikumsinteressen er for liten, og det er dessverre ikke økonomisk forsvarlig å fortsette. Samtidig med sviktende publikumsinteresse blir kravene til alle internasjonale idrettsarrangement vanskelige og vanskeligere å innfri for små nasjoner som Norge, sier NBFs generalsekretær Hallgeir Raknerud.