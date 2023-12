Det betyr at posisjonen, med Senterpartiet og fylkesordfører Tomas Iver Hallem i spissen, må styre på mindretallets budsjett, skriver Adresseavisen og Trønder-Avisa.

Mindretallet består av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Rødt.

– Jeg er veldig overrasket over at de velger den siden, og at de ikke vil være med på starten på kutt i reisevirksomhet, administrasjon og konsulentbruk i fylkeskommunen, sier Hallem til T-A.

Tirsdag formiddag la koalisjonen fram sitt forslag til budsjett for Trøndelag fylkeskommune for 2024, samt forslag til tilbudsstruktur for utdanningstilbudet i Trøndelag.

Opposisjonen har blant annet valgt å skrote det omstridte forslaget om å legge ned musikk-, dans- og dramatilbudet (MDD) ved Ole Vig i Stjørdal og Olav Duun i Namsos.