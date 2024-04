– Vi kom fram til at det var mistanke om fusk som følge av plagiat, men i langt mindre omfang og under tvil, sier professor Lars Klemsdal, som var én av dem som tidlig vurderte masteroppgaven, til Khrono.

Kjerkol gikk av som helse- og omsorgsminister etter at Nemnda for studentsaker ved Nord universitet forrige uke felte henne for fusk i masteroppgaven hennes.

– Etter vårt syn er det viktig at flere av vurderingene nemnda ved Nord universitet har lagt til grunn, ikke blir retningsgivende for arbeid med plagiatsaker nasjonalt, sier Klemsdal, som understreker at kommisjonen ikke krever en omgjøring av vedtaket.

– Debatten må løftes for å bedre rettssikkerhet for den sårbare part, nemlig studentene, understreker han.

Leder av Nemnda for studentsaker ved Nord universitet, Eilif Nordahl, sier at han også ønsker en debatt rundt disse forholdene velkommen.

– Det kan stilles spørsmål om det bør være den enkelte sensor sitt ansvar hvordan man skal håndtere sjekk av avhandlinger og eksamensoppgaver med tanke på plagiat, sier han til Khrono.