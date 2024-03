Det gir Iversen automatisk plass i den klassiske verdenscupsprinten i Drammen. Samtidig overtar han ledelsen sammendraget i Skandinavisk Cup.

Mattis Stenshagen ledet cupen foran denne ukens renn i Trøndelag. Nå er Iversen forbi.

– Det er litt sykt. Jeg må nesten få lov til å si det, sa en strålende fornøyd Iversen etter målgang ifølge Adresseavisen.

For åtte dager siden endte Emil Iversen på 52.-plass på 10 kilometer fri teknikk under NM på Beitostølen. Det var så dårlig at han droppet sprinten i NM to dager senere.

Viktig i VM-kampen

Vinneren av skandinavisk cup sammenlagt får friplass i verdenscupen i november og desember neste sesong. Det kan gi en kjempefordel i kampen om plass i den norske troppen til VM i Granåsen.

Sivert Wiig ble nummer tre i Hommelvik fredag. Han er trolig også hyperaktuell for å gå sprintrennet i Drammen.

– Dette smakte veldig godt etter et NM der ingenting stemte. Én uke på sofaen hjalp, sa Wiig på VGs sending fra rennet.

– Etter NM hadde jeg avskrevet meg fra Drammen. Nå håper jeg at jeg er med i diskusjonen, la han til.

Satser privat

Sprintresultatet fredag er Emil Iversen beste i disiplinen på mange år. Seieren tyder på at trønderen er i kjempeform foran distanserennene i Hommelvik lørdag og søndag. Der vil garantert Stenshagen også ha et ord med i laget.

Iversen satser privat denne sesongen etter svake resultater de siste vintrene.

Helgens renn er så defintivt på hjemmebane for langrennsstjernen. Hommelvik er ikke langt unna Meråker, der Iversen er fra.