En skare journalister fulgte Kjerkol på vei inn til arrangementet i Oslo, ifølge Aftenposten. En av dem, fra TV 2, spurte da om Kjerkol er en fusker.

– Jeg føler meg ikke som det, svarte hun.

Kjerkol er i hardt vær for tiden etter at flere medier har avdekket at masteroppgaven hennes fra Nord universitet inneholder flere tekstpassasjer som er identiske med andre tekster, uten at det er oppgitt kildehenvisning. Saken er til behandling hos universitetet.

Fredag gikk tidligere kunnskapsminister Sandra Borch (Sp) av som følge av en lignende sak.

Ordknapp

NTB var også til stede på utdelingen av «Årets mest demensvennlige kommune» og fikk beskjed om at Kjerkol ikke ville stille til intervjuer i etterkant, og at hun ikke ville ha spørsmål om andre temaer enn demensvennlige kommuner.

En klynge journalister samlet seg allikevel rundt helseministeren i etterkant. Hun ble spurt om at Nord universitet har fått får ansvaret med å vurdere saken hennes, som videre kan bestemme hennes skjebne i regjeringen.

– Det er statsministeren som bestemmer hvem som sitter i regjering, påpekte Kjerkol.

Utover dette kommenterte hun ikke den saken.

Klepp var vinneren

Det var for øvrig Klepp kommune som fikk prisen for landets mest demensvennlige kommune, som deles ut av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Gratulerer til Klepp kommune som tydelig har vist at arbeidet for et mer demensvennlig samfunn er prioritert i kommunen, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen i en pressemelding.

Helseministeren gratulerer også.

– Det er fint å høre at kommunen, næringslivet og frivilligheten sammen tar ansvar for å skape et mer demensvennlig samfunn. Personer med demens skal oppleve inkludering og involvering i lokalmiljøet og de trenger hverdagsaktiviteter som alle andre, sier hun.