Fikk inn nærmere 40 millioner kroner: – Stadig flere av oss får kreft, uten at myndighetene bevilger mer penger

Det er en kjent sak at alle monner drar. I årets Krafttak mot kreft har alt fra kronerulling til milliongaver bidratt til at vi til nå har samlet inn nærmere 40 millioner kroner. Det er veldig godt nytt for fremtidens kreftpasienter!