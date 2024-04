Av Terje Kilen

Det er ingen tvil om at Stjørdalinger er tur- og friluftsfolk, folkehelse og rekreasjon er blitt mer og mer populært i nærområdene. Remarka er blitt bymarka til stjørdalingene. Den benyttes flittig både vinter og sommer. Vinterstid benyttes også de oppkjørte skiløypene både av turgåere og idrettslag på tur inn til Hestsjøen.

Så til problemet turfolket møter: Skal du på do? Så møtes turfolket med skilt på toalettene med en hilsen fra Stjørdal kommune at det er stengt for sesongen. Dette forteller fortvilte turfolk.

Storvika, Molovika og Naustfjæra som ligger der og frister oss alle mellom sine lune berg og viker ved sjøen, er blitt mer og mer populære turområder, ikke bare som badeplasser om sommeren, men disse plassene oppsøkes hele året.

Spesielt om våren og i påskeferien er det mange mennesker som samles og trekkes til sjøen for å grille og kose seg. Også her møter turfolket stengte toaletter. Vi skjønner vel alle at behov for et toalettbesøk kan melde seg, derfor er stenging av toalettene en dårlig vurdering av kommunen.

Konsekvensene er at da må folke gjøre sitt fornødne i busker og kratt, som gir økende forsøpling og dårlige opplevelser både for den trengende, og andre turgåere.

Dette er høyst uverdig at barnefamilier, og turfolk som har behov for et toalettbesøk, blir henvist å gjøre sitt fornødne i naturen.

Vi leser på kommunens hjemmesider om sesongåpne toaletter:

Remarka ved P-plass: Stenges 15. mars, altså før påsken.

Storvika stenges 17. oktober og åpnes når telen er gått.

Molovika stenges 1. februar, kun sommeråpent.

Hellstranda – sommeråpent 15. mai til 15. august.

Kommunen skriver videre: «Skal du ut på tur og det ikke er toalett i nærheten, blir anbefalingen å bruke «Hundepose» og ta med til nærmeste søppelkasse»

Innbyggerne trodde at både politikere og administrasjonen i kommunen ville applaudere at befolkningen søker ut i naturen, og er opptatt av folkehelse, aktiviteter og friluftsliv. Da må ikke et nødvendig toalettbesøk sette en stopper for dette, det er både uholdbart og skammelig.

Da har det også blitt slik på Stjørdal i mørketiden, at voksne og barn i sentrum må gå med hodelykter for å finne veien til jobb og skole i mørklagte gater og veier. Her er gatelysene slukket – dette for at kommunen skal spare penger.

Skal du og familien din ut på tur, må du huske på å ta med toalettpapir og «Hundeposer» i tilfelle noen blir trengende, fordi du møtes av stengte toaletter i turområdene. Her oppfordres turfolket av kommunen og gjøre sitt fornødne i naturen.

Skal det spares - så skal det vist spares i Stjørdal kommune for tiden.