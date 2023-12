Av Terje Kilen, samfunnsdebattant

Vi kjenner alle eventyret som handler om en andunge som kommer til verden og finner ut at han ikke er akseptert, at han er stor og stygg og ingen som liker han.

Kanskje føltes det litt slik når jeg så NRK Debatten sist torsdag, der Fredrik Solvang hadde temaet «Stygge bygg ergrer».

Kulturhuset Kimen med Stjørdal kirke ble omtalt, det bygget er også tidligere blitt omtalt i Medeia i kåringen som «Norges styggeste» av Arkitektkulturopprøret, som for øvrig var med i debatten.

«Stjørdal er ved flere anledninger blitt trukket frem som en av landets styggeste byer, og en by med en utviklingsmessig katastrofe», er det sagt i flere sammenhenger. Er det slik at – Evig eies kun et dårlig rykte?

Bare så det er sagt: Det er ikke våre egne innbyggere som har kåret sin egen by som stygg, det er de som har vært her og som ser byen vår utenfra.

Jeg tror ikke det er bra at Stjørdal oppleves slik, derfor må det jobbes kontinuerlig med å forbedre både byens utvikling og dens rykte.

Jeg vil verken høre eller se at Stjørdal får av Arkitekturopprørets «Versting pris» eller at byen får prisen for «Årets styggeste bygg»

Vi setter pris på at byen vokser, men at veksten har ført til et arkitektonisk sammensurium, det er det vel ingen tvil om.

Bygningene og Gata gir et signal om hvordan denne kommunen tenker og former stedet sitt.

Sentrum utvikler seg med en blanding av veldig mye rar arkitektur – ingen helhet. Alt virket bare så rotete på meg – høyhus, lavhus, murhus, trehus, gamle hus og nye hus side om side.

Vi vet at stygge bygninger trekker ned. Fin arkitektur trekker opp. Middelmådige bygninger skaper middelmådighet.

Hvorfor er ikke arkitekter interessert i hvordan folket opplever bygninger og arkitekturen de skaper, eller er det kun eget markeringsbehov som teller? Kanskje er de også styrt av profittkåte utbyggere som kun tenker på sin egen melkeku.

Det er noen ganger at jeg også lurer på om bygningsrådet i Stjørdal Kommune, om det er lagt ned, eller satt ut av drift.

Det er ikke meningen at jeg skal være slem mot min egen by som jeg er glad i, men kanskje må kommunen heller se på mulighetene at byen og omdømme kan bli bedre.