Av ordfører Eli Arnstad (Sp)

I 2023 vedtok kommunestyret en styrking av virksomheten i Stjørdal med nye 30 årsverk. På slutten av året viser det seg at lønnskostnadene er økt med 100 årsverk. Det er en budsjettsprekk som må få konsekvenser og dette er bakteppet for innsparingene i budsjettet for 2024.

Stjørdal kommune har et samlet budsjett på 2,7 milliarder, det er et større budsjett enn noen gang tidligere. De pengene skal vi bruke på en best mulig måte for å løse de oppgavene vi er satt til å gjøre. Samtidig må vi spare inn noe nå. Vi kan ikke bruke mer penger enn vi har. Gjør vi det, kan det virke lettere i dag, men det blir mye vanskeligere i morgen.

Eiendomsskatt er ikke svaret

Eiendomsskatt oppleves urettferdig for næringsliv og privatpersoner. Det er ikke en skatt vi ønsker. Og om vi ser på kommuner rundt oss som har eiendomsskatt så er det ikke sikkert at de føler at deres økonomi er bedre enn vår.

Det virker som eiendomsskatt «letter» på trykket i en kommunal økonomi i en periode, men når man har økt den så langt det er mulig, så er det fortsatt for lite penger for det man synes kommunene bør gjøre. Derfor er ikke dette noen god langsiktig løsning og det er ikke en situasjon vi vil sette privatpersoner og næringsliv i.

Skolestruktur redder ikke økonomien

Overforbruket i 2023 var på over 70 millioner kroner. Det ble fremmet forslag om å legge ned Forradal og Elvran skoler. Det ville spart oss for cirka 2 millioner kroner i året.

Vi vet hvor viktige skolene er for et lokalsamfunn. Og når man ser at nedleggelser kan spare oss rundt to millioner av et behov på sytti så sier det seg selv at dette ikke er det som «redder» kommuneøkonomien.

Litt om skole

Det er mye oppmerksomhet om skole og det er lett å forstå. Våre barn skal ha gode skoletilbud og kjenne at de bygger kunnskap, opplever mestring og har et godt fellesskap i stjørdalsskolen.

Utdanningsdirektoratets tall for lærertetthet viser at Stjørdal er veldig godt plassert sammenlignet med andre kommuner. Det er 10,4 elever pr. lærer i stjørdalsskolen. Gjennomsnitt for Trøndelag er 12,5, det samme som landet ellers.

Når det gjelder lærertetthet i det som kalles ordinær undervisning er Stjørdal på 16,1 elev pr lærer, og ligger bedre an enn sammenlignbare kommuner som Trondheim, Verdal, Levanger, Malvik og Melhus. Når vi ligger bedre an enn gjennomsnittet, og på høyde med andre kommuner i Trøndelag, blir det feil å bruke ordet krise.

En av de tingene vi må se på er at vi har en større andel spesialundervisning enn andre kommuner. 41 % av lærertimene i Stjørdal går til spesialundervisning. Det er vanskelig å forstå hvorfor det skal være så stor forskjell på Stjørdal og andre kommuner.

Vi må ta ansvar sammen

Det kommer til å bli økonomiske utfordringer i 2024 og 2025 for at vi skal tilpasse oss de økonomiske rammene vi har nå. Nå må vi som kommune – på lik linje med det husholdninger og næringsliv må gjøre – tilpasse vår aktivitet slik at det er innenfor de budsjettrammene vi har. Det er viktig for at vi skal beholde vår egen handlefrihet og sikre stabile tjenester til våre innbyggere.

Et viktig bakteppe er at hele kommunesektoren blir satt i den situasjonen at vi med flere eldre og færre barn og unge vil bli utfordret på sterkere prioriteringer. Det er en utfordring vi må klare.

Det er ikke en krise i Stjørdal kommune når vi har tatt oss råd til å øke virksomheten med lønnskostnader tilsvarende 100 årsverk i 2023 mot de budsjetterte 30 årsverk. Krisen er om vi ikke klarer å tilpasse våre tjenester og vår aktivitet innenfor det som er rammen for vår virksomhet. Dette arbeider privatpersoner og næringsliv med hver dag. Vi som kommune må også gjøre det samme.