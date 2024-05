Av Svein Johansen og Morten Harper, Stjørdal SV

Det er alvor nå. Lærernormen er et absolutt minimum og kan ikke brytes. Mer midler til skole trengs for barna våre, og er en god investering i Stjørdals framtid.

Foreldreaksjonen foran rådhuset på torsdag gjorde stort inntrykk, og vi håper virkelig budskapet har festet seg hos alle partier: slutt og kutt! Foreldre, lærere og elever viste i klartekst for at skolebudsjettet er både uforsvarlig og uansvarlig.

Hvordan kan kommunedirektør Tor Jakob Reitan begrunne sin påstand om at budsjettet er forsvarlig? Så vidt vi kjenner til finnes det ikke noen vurderinger fra skolene selv som gir grunnlag for en slik påstand. Det ble tydelig på torsdag at kommunedirektøren ikke forholder seg til lærernes virkelighetsoppfatning. I sterke appeller fikk vi innblikk i en presset skolehverdag, der budsjettkuttene på ingen måte er forsvarlig.

Lærernormen er ikke veiledende og noe som kan velges vekk, selv om økonomien er trang. Normen er nedfelt i forskrift og tallfester hvor mange elever det kan være per lærer på ulike klassetrinn. Hvis en skole ikke oppfyller normen, er dette et lovbrudd. Da burde det være opplagt at det eneste forsvarlige er å sikre et budsjett slik at alle skoler som minimum oppfyller lærernormen.

Ordførerpartienes budsjett innebærer at 9 av 13 skoler i Stjørdal bryter lærernormen. Det mangler 6 millioner for høsthalvåret og 9 millioner for vårhalvåret neste år. Nå lyser det rødt i skoletabellene og alarmklokkene ringer.

Det sørgelige faktumet er at Stjørdal gjennom flere år har brukt mindre enn de fleste andre kommuner i sum per elev i grunnskolen. De tre siste årene har Stjørdal brukt mindre enn sammenlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 9) og mindre enn gjennomsnittet i Trøndelag. Når det stadig trekkes fram at andelen av penger brukt til spesialundervisning i Stjørdal er høyere enn andre kommuner, så er jo det også et uttrykk for at summen til ordinær undervisning er lavere i Stjørdal enn andre kommuner. Dramatisk kutt i lærebøker er bare ett eksempel på hvordan den ordinære undervisningen har blitt svekket. Det politiske flertallet har skapt en uholdbar ressurssituasjon i skolen.

Når spesialundervisning utgjør en såpass stor andel av skolebudsjettet så er dette urovekkende, men for å finne årsakene og mulige tiltak må vi se helheten i skolen. Alle elever har rett til tilpasset undervisning. Om og hvor mange timer spesialundervisning man får, blir tildelt etter en faglig vurdering. Det er uakseptabelt å så tvil om elevenes rettigheter, og skulle overlate til foreldre å måtte ta kampen for at deres barn skal få den undervisningen de har krav på. Ved å styrke den ordinære undervisningen så kan flere få sine tilpasninger innenfor rammene av den, og behovet for spesialundervisning kan bli mindre.

Lærere og andre ansatte i skolene gjør en stor jobb, men som det ble sagt på demonstrasjonen torsdag: de kan ikke få til magi. Det trengs politisk vilje til å prioritere skolen med tilstrekkelige midler.

I kommunestyremøtet på torsdag fikk vi forelagt årsrapportene for 2023. Her ser vi en stor merkostnad på sektoren «forebygging og mestring». På området barn og avlastning var budsjettet 31,8 millioner kroner, mens regnskapet viste mer enn det dobbelte, 68 millioner. Det koster dyrt når vi ikke lykkes med forebygging. Skolen er en helt sentral arena for å gjøre så alle blir sett og inkludert, og får muligheten til å utvikle seg.

Vi frykter at det som nå er i ferd med å skje vil gjøre varige skader for skolene i Stjørdal. Men det er ikke for sent å tilføre midler og endre budsjettet slik at skolene i det minste oppfyller lærernormen. Som politiker er det aldri feil å lytte til innbyggerne og de ansatte!