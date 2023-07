– Gode systemer for å hjelpe dem som er blitt utsatt for de slemme

Det er viktig å huske at de aller, aller fleste ungdommer er kjempefine folk. Så er det like viktig at vi har gode systemer for å hjelpe dem som er blitt utsatt for de slemme. Et slikt hjelpeprogram har vi nå fått i Stjørdal.