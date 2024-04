Av Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet

Henrik Aleksander Devik, som er politisk nestleder i Trøndelag Unge Høyre og kommunestyrerepresentant for Høyre i Namsos, er modig i sitt innlegg i Midtnorsk debatt 5. april. Han skriver «Slipp hjemmebrenten fri»

Det er en kulturtradisjon, som jeg er stolt over å bære videre, sier en anonym mann til Trønderavisa for noen måneder siden. Dette viser at mange tenker som Devik. Hjemmebrentkulturen bør ikke forsvinne helt.

Tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug sa at hun gjerne skulle latt norske bønder produsere hjemmebrent. Sylvi Listhaug trakk fram suksessen for lokalbrygget øl da hun skulle fortelle FrPs landsmøte hva hun hadde fått til i løpet av sitt første halvår som Landbruks- og matminister. Hun refererte til at lokal mat er en næring i sterk vekst.

Norske bønder er kjent for å være gode på husflid, både av den lovlige og ulovlige sorten. Hvis det var opp til meg hadde det ikke vært noe i veien for å gi grønt lys til gårdsdestillerier, svarte Listhaug.

Formann og grunnlegger Ingar Strand i «Værdal’n karsk og base» synes også det er på tide at karsk, blandet med eget hjemmebrent, blir mer stuereint. Dette sa han i en reportasje i Trønderavisa.

Den trønderske dokumentarfilmen om hjemmebrentkulturen ble vist på NRK for noen år siden. Hjemmebrenning har lange tradisjoner (kultur) både i og utenfor Midt-Norge. I dag må man stille spørsmål om denne kulturen er i ferd med å forsvinne. Få tørr dessverre å vedkjenne seg sans for kulturen hjemmebrenning.

Kanskje burde hjemmebrenning til eget bruk vært likestilt med lovlig produksjon av øl og vin. Jeg kan ikke se at det er riktig å forby egenproduksjon av sprit til eget bruk. La oss i 2024 få en skikkelig debatt om hjemmebrentkulturen også skal få lov til å eksistere i kommende 100 år, eller om forbudslinjen skal få knekke den gamle kulturen.

Det er flott at det finnes personer som Devik som er modig til å løfte diskusjonen opp i media.