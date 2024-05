Åpent brev til Stjørdal kommune, av mamma Ida Krogh-Geirhovd

Som bortkommet nordlending har jeg trivdes godt i Stjørdal i nesten 10 år. Reisende med tung bagasje, møtt med støtte og muligheter en ikke engang kan drømme om ute i distriktene lenger opp på norgeskartet. Kortere vei, lavere terskel og bedre kvalitet på medisinsk og til dels psykiatrisk hjelp.

For snart 7 år siden ble jeg mamma, nesten to måneder før forventet. Helsehjelpen, oppfølgingen og støtten datteren vår (og vi) fikk var fantastisk. Både fra den kommunale helsetjenesten og fra Levanger sykehus.

Selv om vi er to mammaer ble vi behandlet som det helt vanlige foreldreparet vi er.

Barnehagene var formidable, og utfordringer ble fanget opp fortløpende, og møtt med fungerende konstruktive tiltak. Mye skryt, og vel fortjent. Førsteklasse har gått fint, og jentungen har virkelig blomstret. Tilpasset undervisning for hver enkelt elev i ulike nivåer har virkelig imponert meg.

Men nå som skoleåret går mot slutten, ser jeg en helt annen mine hos lærere enn den man så i høst. Bekymringsrynka holder på å skygge over de entusiastiske smilene. De kampklare fjesene som dukket opp tidligere i vinter er mindre nå.

God oppfølging i ett år etterfulgt av begrenset oppfølging i en «midlertidig periode» = meget forhøyet ressursbehov etter endt periode. Manglende vedlikehold resulterer i økt arbeidsmengde når arbeidet tas opp. Men nå snakker jeg ikke om en slitt bygning, men barna våre! Fremtidige arbeidstakere. Fremtiden vår.

Som foreldre vil vi gjøre alt vi kan for barna våre.

Prinsippet om gratis grunnskole henger nå i en enda tynnere tråd. Fordi vi foreldre ikke vil at barna skal lide under dårlig politisk dømmekraft. Allerede før kuttene trer ordentlig i kraft er det stort behov for «foreldrefinansiering» for at ungene skal få oppleve positive sosiale sammenkomster med sine medelever utenom undervisning og friminutt. For et godt klasse- og skolemiljø.

Barna drømmer og gleder seg til klasseturer og skoleutflukter i årevis før det endelig blir deres tur til å få være med på det som «storungene» forteller om. Å få være sammen uten foreldrene hengende over, uten klasserom. Knytte bånd, ikke bare med de som de pleier å henge med etter skoletid. Fine naturopplevelser og følelsen av å være store.

Vi spytter inn penger «med glede». Ikke nødvendigvis fordi vi har råd til det, men fordi barna har godt av det. De fortjener det

Mange av oss kan mimre tilbake på turer vi selv var med på som skolebarn. Gleder oss til de små skal få oppleve. Men når det nå snakkes i stans av alle skolefinansierte arrangementer og utflukter kjenner jeg at det snører seg kraftig i meg. Med en allerede eksisterende dårlig samvittighet for å ikke ha råd til å spytte inn like mye som vi skulle ønske. Det er så mye som skurrer i budsjettet nå.

Her stinker det «gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør» av politikken. Man oppdrar de unge med stor vekt på at loven er til for å følges. At lovbrudd straffes. Men her er det ikke de som legger opp til lovbruddene som får straffen. De som straffes er de mest uskyldige av oss alle: Barna våre.

Og lærerne. Menneskene som stiller opp hver dag for å sørge for at fremtidens voksne skal ha best mulig faglig og sosial kompetanse. Så de kan vokse opp til å bli trygge og kunnskapsrike. Lære problemløsning og effektiv bruk av hjelpemidler.

Lærerne veileder daglig store flokker med sosialt, emosjonelt og intellektuelt uerfarne små mennesker. Gjør alt i sin makt for at ingen skal henge etter, men heller utfordres på sitt nivå. At ingen blir utestengt, og at de som utestenger/mobber lærer konsekvensene av det de gjør, og blir veiledet til bedre konflikt- og følelseshåndtering.

Arbeidsmengden er allerede enorm. Følelsen av å ikke strekke til, drømmen om flere armer.

Realiteten de nå har å se frem til er skrekkelig. Blir de syke, vet de at det sannsynligvis ikke hentes inn en ekstra for å overta. At kollegene må ta på seg oppgavene selv om de allerede har hendene fulle. At utsatte elever sannsynligvis mister spesialundervisningen de har behov og krav på. «Bare fordi JEG er syk?».

Så hva gjør man da? Stapper i seg Paracet, drar på jobb og håper på å ikke kollapse? Satse på at man unngår å smitte hele skolen? Eller bli hjemme som all sunn fornuft tilsier, vel vitende om at elevene og kollegene dine må ta en smell? HVA F@#N?! Hva skal det være i dag? Kan jeg by på pest eller kolera?

Men hvorfor klage? De som eier slipper i hvertfall eiendomsskatt.