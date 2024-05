Av Terje Kilen

Jeg takker kommunen for den nye gang- og sykkelveien forbi småbåthavna, Naustfjæra ut til Molovika. Tenk at vi kan sykle eller gå ut til de sjønære områdene på turer, også bade og grille ved sjøkanten – helt fantastisk. Dette er helsefrembringende tiltak som gir mosjon, opplevelser er også med å redusere stress og gir oss godt humør.

Jeg vet det, kommunedirektør, at jeg har mast, også stilt mange krav og kritiske spørsmål – kanskje har det i enkelte saker også vært nødvendig. Det viktigste er at kommunen og vi drar i samme retning til det beste for innbyggerne og næringslivet, det vil bidra til utvikling og vekst i kommunen.

Vi vet at utvikling og vekst kommer ikke rekende på ei fjøl med alle svarende påskrevet, og strander i fjæresteinene ved Halsøen.

Som vi vet er det private næringslivet som gir kommunen grunnlaget for den økonomiske veksten, det gir også arbeid til folket og bidrar med skattepenger til fellesskapet.

Vi må tro på når kommunen sier at de ønsker oss det beste, den beste heles- og eldreomsorgstjenesten, de beste helsefagarbeiderne også de beste lærerne, selv om mange aviser og debatter ikke deler helt denne oppfatningen.

Jeg ønsker å være positiv, men når gjelden øker for hvert år, og at det skal spares på de viktigste tingene, kommer tvilen snikende til oss alle.

Mine intensjoner er å skape et mer attraktivt lokalsamfunn i Stjørdal, med gode arbeidsplasser, spennende fritidsaktiviteter i våre nærområder, gode kulturopplevelser, en byutvikling der alle kan trives og bo i - ung som gammel

Så vil jeg også takke alle de som bidrar til frivillig innsats i Stjørdal, noen er synlige som vi takker ofte, og andre er usynlige som vi glemmer å takke.

De frivillige står som regel bak kulturlivet, festivaler og arrangement, ikke for å glemme innsatsen med all aktiviteten i idretten.