Av Kåre M. Børseth

Etter mange år med brutte løfter så øyner vi at nå er det E14 sin tur til å få sine veimidler! Dette ble virkelig stadfestet i et felles møte på Hegraskorsen hvor våre toppolitikere møttes.

Jeg må gi en forklaring på hvorfor denne plassen ble valgt for å komme med en så viktig redegjørelelse. Hegraskorsen var stedet som alle møttes og som hadde interesse av at ny vei måtte komme i vårt dalføre. Ljosheim ble stedet hvor alle, for eller i mot, fikk luftet sine meninger. Dette var i 1950-åra, og det ble også møteplassen for mellomriksveiens nedre del av vårt dalføre.

Da jeg så at våre politikere hadde satt seg stevne på denne plassen så må jeg innrømme at mine øyne ble litt fuktige. Som gammel Hegrasbygg håper jeg at nå må dette veiprosjektet bli fullført og med en skikkelig standardheving for framtiden.

Mitt håp er at alle som blir berørt av denne utvidelsen av E14 går inn for et konstruktivt samarbeid, så dette veiprosjektet får en hurtig avklaring. Jeg håper å få heise det norske flagg i åpningen!