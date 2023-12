Av Craig Furunes, styremedlem i Norges Jeger- og Fiskerforbund, regionungdomsleder i NJFF Nord- Trøndelag og ungdomskontakt i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening

Vi opplever en historisk stor tilstrømming til våre aktiviteter om dagen. Stadig flere ønsker å lære hvordan man høster av naturen gjennom jakt og fiske, og også hvordan man best tar vare på ressursene for å servere det som trygg og kortreist mat. Det er noen tydelige trender i tiden som åpenbart kommer landets største interesseorganisasjon for jegere og fiskere til gode. Jeg er glad for at stadig flere blir nysgjerrig på en livsstil hvor man er mer selvhjulpen, uten at det betyr å gi avkall på moderne goder.

Vi representerer en «offline livsstil», med ekte opplevelser og spenning, som appellerer til nye målgrupper. Vi tror i tillegg at dagens småbarnsforeldre ønsker å overføre tradisjoner og kunnskap om naturen videre til sine barn.

Satsning på unge

Foreningen jeg har vært med i så lenge jeg kan huske, Stjørdal Jeger- og Fiskerforening er en av regionens store foreninger, med utvalg innen jaktskyting, fiske, hund og ikke minst ungdom.

Barn/ungdomssatsningen i SJFF er en av de absolutt viktigste sakene for både forbundet og meg personlig, og det er en enorm glede for meg og de andre ungdomskontaktene å se hvordan ungdommene gjerne starter som noe usikre og forsiktige, og blir til proffe foreningsfolk, ansvarlige jegere og fiskere og ikke minst ambassadører for det jeg mener er en meningsfylt livsstil.

I Nord-Trøndelag har vi en aldri så liten oppgang av barn/ungdomsmedlemmer, noe jeg vet skyldes en stor innsats fra ildsjeler i lokallagene, og som utvilsomt er med å legge grunnlag for sterke, sunne og robuste ungdommer med kunnskap og respekt for natur, dyr og det umistelige kretsløpet.

Vill og ren mat

Befolkningens forhold til naturen og primærnæringene har endret seg. Vi har mistet nærheten til matproduksjonen. Alt kan kjøpes i butikk. Samtidig ser vi at mange unge er nysgjerrige på å vite hvor maten kommer fra og hvordan den er prosessert. Mange ønsker selv å høste den maten de skal spise.

Selvfanget vilt og fisk er det mest naturlige kjøttet du kan få. Dyrene har beitet fritt og gått ute hele livet uten menneskelig påvirkning. De lever av det naturen har å by på og de blir heller ikke medisinert. Det betyr lav miljøbelastning og god smak. I NJFF har vi satt i gang en bred satsing på mat, der vi viser hvordan du kan lage gode måltider ut av det du høster selv. Her finner du matoppskrifter og tips til hvordan du kan utnytte de herlige råvarene som fisk, vilt og ville vekster er enten du skal lage mat hjemme eller på tur.

Den gode jegeren

For å jakte så må du utdanne deg til jeger. Hvem som helst kan ikke gå ut og begynne skyte på levende vilt. De siste årene har det vært rundt 12.000 som tar jegerutdanning, men i fjor var rekordmange nye kandidater på kurs – hele 13.300. Interessen er økende, særlig blant kvinner. Hver tredje jegerprøvekandidat er nå en kvinne.

Jegerprøven er først og fremst en introduksjon til jegerverdenen, med mye fokus på holdningsskapende arbeid og etikk. Etter endt utdannelse tilbyr vi introkurs for ferske jegere, der man kan være med erfarne jegere på jakt.

Fakta om jakt og fiske