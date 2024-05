Dobbel fra Abdoulaye Diallo for Nidelv 2 / Utleira 2

Abdoulaye Diallo ledet an med to av målene i 3-1-seieren over Fram i G19 2. divisjon, Avdeling 2 - Vår. Nidelv 2/Utleira 2 har vunnet fire av sine fem siste kamper.