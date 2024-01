– Det blir The greatest hits og litt til, sier Torstein Fosmo, leder i teaterlaget fra Hommelvik. Han forteller at det er 20 aktører og 8 i orkester og over 20 låter i en stor times forestilling.

– Det blir en intensiv time uten pause. Vi kommer også til å avsløre mer om årets store prosjekt iløpet av kvelden og ellers håper vi at publikum får en trivelig fin kveld. Jeg gleder meg mest til å få synge for folk igjen etter at vi har hatt en pause på et år. Det blir artig, sier Fosmo.

Dette skjer i helga

Fredag 5. januar

Femårskavalkaden med Proletarteateret. Bruket kulturhus i Hommelvik kl 19.30

Lørdag 6. januar

Heldags ridetur med Stall Eidumstrøa kl 09.00

Hellig 3-kongers fest for alle aldre. Stjørdal kirke kl. 15.00 - 17.30

Femårskavalkaden med Proletarteateret. Bruket kulturhus i Hommelvik kl 18.00

Savner du noe på lista? Tips oss på tips@s-n.no.