Tirsdag i neste uke kommer KammeroperaUng, som i samarbeid med Opera Trøndelag og NTNU i Trondheim setter opp operaen «Così fan tutte» av Mozart.

De har tidligere fremført operaen med stor suksess på bruket kulturhus i Hommelvik og Ringve Musikkmuseum i Trondheim.

– Nå er endelig Wolfgang Amadeus Mozarts komiske opera om parforhold og samliv hvor kjærligheten settes under lupen klar for Stjørdal, opplyser daglig leder i Opera Trøndelag, Lars Eggen, i en pressemelding.

En skole for elskende

Opprinnelig het Così fan tutte «en skole for elskende», som fortsatt er undertittelen, og er satt i moderne tid og synges på norsk.

– Nettopp derfor passer den både erfarne og nye operavenner, sier Eggen.

KammeroperaUng er et nyoppstartet kammeroperaensemble, bestående av seks sangstudenter ved NTNU Institutt for musikk, i Trondheim. Deres formål er å gjøre opera mer tilgjengelig både for publikum og unge sangere. De har også med seg en strykekvartett og to pianister på produksjonen av Così fan tutte, som alle også er nåværende studenter på Institutt for musikk ved NTNU.

Klarer du ikke å vente så lenge med å finne på noe? Vi gir deg oversikten over hva som skjer i Værnesregionen i helga.

Fredag

Nostalgica med Lånke musikkforening på Kimen. Denne gangen har de med seg bandet Tellus fra Heimdal, og Stjørdals-bandene Jan Vidars og Six-Pack.

Lokale partier og fagforeninger markerer at det er kvinnedagen. Årets tema er «Kvinner - går det rett vei?», og det blir både faglige innledninger, appeller, sosialt samvær og kulturelt innslag ved elever fra Ole Vig.

Kulturskolen i Malvik har samspillskonsert på Vikhammer ungdomsskole og kulturarena klokken 18

Lørdag

Ungdomslaget Samtida i øvre Øverbygda, Selbu, skal ha premiere på revyen Fjusk&Fjas lørdag kl.19:00. Der vil det være nummer inspirert fra både lokalt og nasjonalt nytt. Det er nesten 30 aktører på scenen og vi kan love et bra show.

Stjørdal kunstforening åpner sin utstilling med keramikk og billedkunst i Galleriet Kimen lørdag med vernissage klokken 12. Det er trondheims-kunstnerne Tovelise Røkke-Olsen og Per Arild Mørseth som stiller ut.

Knut Reiersrud og Iver Kleive skal spille konsert i Stjørdal kirke, på kirkens nyinnkjøpte digitale orgel.

Skatvalsrevyen har fortsatt visninger av årets revy, «Skatval Grand Prix».

Det samme har Hommelvikrevyens revy «På stigende kurs» som spilles på Bruket kulturhus lørdag. Etterpå blir det revypub på Cafe Rampa.

Selbu husflidslag arrangerer minimesse med strikkekafe

Søndag